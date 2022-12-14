قناة النهار لسد الطريق أمام المضاربين.. أسعار معقولة وتنافسية للأسماك بقلم قناة النهار نشر في 14 ديسمبر 2022 - 16:42 اسماك شارك غرِّد أرسل 359 0 لسد الطريق أمام المضاربين.. أسعار معقولة وتنافسية للأسماك إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vqGyZ اقرأ أيضا زين عامر: ميسي عاد للحياة وقدم كل شيء في المباراة وسيكون خليفة مارادونا قناة النهار 13 ديسمبر مومن أيت قاسي: على الكل إحترام عادات وتقاليد قطر .. راكم في بلاد مسلمة قناة النهار 23 نوفمبر حسين آشيو: المنتخب المغربي لعب بشراسة قوية ضد المنتخب الاسباني عكس السنغال قناة النهار 06 ديسمبر شنقريحة : الخروج من معركتي الإستقلال والإرهـاب منتصرين و مؤزرين كلّه سـلاح لابد أن نثمنه قناة النهار 05 ديسمبر طالع هابط: المنيعة.. قادرة تولي جنة على 3 سنوات رغم غياب التنمية قناة النهار 01 ديسمبر الرئيس المدير العام لموبيليس يكشف عن الولايات التي ستستفيد من تكنولوجيا التدفق العالي للأنترنت قناة النهار 23 نوفمبر أبرز ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني قناة النهار 28 نوفمبر "والي وهران يُفاجئ 150 طالبا حافظا للقرآن .. "عمرة لكامل الدفعة بشعار طائرة تحفُّها الملائكة قناة النهار 26 نوفمبر هكذا ردّ لقمان DZ على يحيى طبيش.. "الناس يحبوك ويأمنوك في كلش" قناة النهار 24 نوفمبر زين عامر: الأرجنتين كان جاهز من كل النواحي والهدف كان الوصول للنهائي قناة النهار 13 ديسمبر