لسعد معمر: “فريقنا يمر مؤخرا بمرحلة حرجة”

اعترف مدرب فريق مستقبل الرويسات، لسعد معمر، بأن فريقه يمر في الفترة الحالية بمرحلة حرجة، بسبب النتائج السلبية.

وصرح المدرب لسعد معمر، عقب هزيمتهم أمس ضد شباب بلوزداد: “حاليا فريقنا يمر بفترة حرجة، باعتبار أننا حصدنا نقطة واحدة فقط في آخر ثلاثة مباريات لنا، ما جعل البعض يتخوفون”.

كما أضاف: “كما يعلم الجميع، كرة القدم ليس فيها آمان، وهناك أيضا الكواليس، ونحن نتمنى أن لا نبلغ تلك المرحلة”.

يذكر أن مستقبل الرويسات، انهزم أمس السبت، بثاثية كاملة مقابل هدف واحد، أمام شباب بلوزداد، ضمن الجولة الـ22 من البطولة المحترفة.