لسيطرة الحماة أسباب تعرفي إليها

من الأسباب الشائعة وراء موقف سيطرة حماة هي:

تصبح حماة عموما. مسيطرة عندما تشعر أنه يتم استبدالها بصفتها المرأة الأساسية في حياة ابنها. يحدث هذا عندما يتزوج الابن وتدخل زوجة الابن حياته. تشعر بعدم الأمان وتهاجم الوافدة الجديدة.

لسيطرة الحماة أسباب تعرفي إليها

في حين أن الأم كانت في وقت سابق مركز عالم ابنها في المنزل ، إلا أنه لا يطيق الانتظار للهروب من العشاء العائلي للذهاب في غرفته مع زوجته الجديدة، هذا تقاسم الاهتمام والوقت يزعجها بشدة، تشعر حماتك في مثل هذه الحالة بالحاجة إلى السيطرة على ابنها وحياته الزوجية.

في بعض الحالات، قد لا تكون حماتك راضية عن الخيار الذي اتخذه ابنها في اختيارك كالزوجة.

تصبح حماتك هي المسيطرة عندما ترى زوجة الابن تقوم بتغييرات في الطريقة التي تتم بها الأمور في المنزل. تشعر بعدم الأمان، حيث يتعين عليها التنافس مع المرأة الجديدة في المنزل، بينما كانت في وقت سابق رئيسة المنزل. إذا كانت زوجة الابن أفضل في بعض الأمور ، فقد تشعر بالغيرة أيضًا.