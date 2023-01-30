أحكام بين 3 سنوات سجنا والبراءة لشبكة إجرامية تتاجر بالاسلحة النارية بين إقليمي العاصمة والوادي

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين. أحكاما تراوحت بين البراءة و3 سنوات سجنا نافذا في حق 7 متهمين ضمن شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالاسلحة النارية. عن بجناية المتاجرة في السلاح والذخيرة وحمل سلاح من الصنف الخامس. بحيث كان شقيقين ينحدران من حي بوزريعة بالعاصمة يقوم بتمويلهما تاجر يقطن بالوادي بالاسلحة الذي يعقد معهم صفقات شراء الاسلحة في بناية في طور الانجاز بعاصمة الولاية أما صفقات البيع فكانت تتم بمحطة نقل المسافرين بالاخضرية.

وقائع القضية انطلقت في ظل وصول معلومات لفرقة البحث والتحري لامن العاصمة. كما مفادها وجود شبكة متخصصة في الإتجار غير الشرعي بالاسلحة النارية من مختلف الانواع. من بينها بندقيات الرمي الدقيق وكذا البندقيات المضخية من عيار 12 و16 ملم يتم تهريبها من دولة تركيا وأخرى تم شراؤها من ولاية الوادي كما تلك الأسلحة هي معروضة للبيع بمبلغ 40 مليون سنتيم للقطعة الواحدة وأن المدعو ” ز.ا” والمدعو ” ت.ا” المقيمين ببوزريعة هما من يقومان بعرضها.

ومكنت تحريات الضبطية من تحديد هوية المدعو ” ز.ا” ويتعلق الامر بالمسمى ” فرحات.ز” 30 سنة أما ” ت.ا” فيسمى ” ب.أ.ت” 36 سنة أما الوسيط الذي يبرط بينهما الممول يدعى ” م.محمد” المقيم بالعاشور.

وكشفت العمليات التقنية للهواتف النقالة أنهم بصدد التنقل إلى مدينة ” عين الكبيرة” ولاية سطيف للالتقاء بشركائهم. وعند وصول رجال الضبطية ” عناصر متسربة” تم استقبالهم من طرف شخص يدعى ” ” ب.ح” أين ادخلهم الى بناية في طور الانجاز كان في انتظارهم شخص يدعى ” مختار” وبحوزته ” بندقية ” من نوع ” سانتيتيان” كما اتفقوا على مبلغ 23 مليون سنتيم، فقام ” ب.ح” باخطار مصالح الأمن أنه يعرف شخص من عين ولمان يدعى ” سمير” يحوز على بندقية صيد يعرضها للبيع بمبلغ 58 مليون سنتيم مخبأة عند شخص يدعى ” أنور” ويتعلق الامر يالمدعو ” ب.س”.

وبعد معاينة السلاح تم الإتفاق على التسليم بالجزائر العاصمة ثم تغيير التسليم إلى محطة الراحة بالاخضرية ولاية البويرة ليتم توقيف شخصين على متن سيارة من نوع ” بيكانتو” على متنها ” ب.ح” و” ر.م” وبحوزتهما بندقية صيد من نوع ” سانتيتيان” عيار 12.

تصريح المشتبه فيه “ر م” تاجر من ولاية سطيف

وصرح المشتبه فيه “ر م” تاجر من ولاية سطيف مغربي الجنسية، أنه يعرف ” ح.ب” منذ سنتين وقبل 20 يوم أخبره ” ب.ح” بوجود بندقية بصدد بيعها لشخص من العاصمة كما طلب منه مرافقته مقابل مبلغ مالي كما اخبره أن مكان تسليم السلاح يكون بمحطة المسافرين بالاخضرية فتتقلوا على متن سيارة من نوع “كيا بيكانتو” وبحوزتهما بندقية صيد نافيا علمه بمصدر البندقية.

كما صرح المدعو ” ف.ز” أنه يعرف المدعو ” م.محمد” منذ 15 سنة وخلال شهر ديسمبر 2019 تعرف على شخص يدعى ” حسام” أخبره بوجود سلاحين ناريين من نوع بندقية صيد للبيع الأولى مستعملة ب28 مليون سنتيم والثانية جديدة بمبلغ 35 او 40 مليون سنتيم وطلب منه جلب مشتري فعرض الفكرة على صديقه ” كريمو” الذي اعجب بالفكرة.