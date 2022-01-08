لشراء شقق وسيارات.. BDL يطلق خدمات الصيرفة الاسلامية

يستعد بنك التنمية المحلية، لإطلاق خدمات الصيرفة الاسلامية تحت إسم “البديل”، وذلك بداية من يوم الإثنين القادم.

وتأتي هذه الخطوة، سعيا من البنك، لتقديم منتجات بنكية جديدة تتلاءم مع متطلبات واحتياجات المواطنين.

وأوضح بيان للبنك، اليوم السبت، أنه سيتم في المرحلة الأولى، اطلاق 9 شبابيك اسلامية “البديل” على مستوى 5 ولايات من الوطن.

ويتعلق الامر بولاية الجزائر العاصمة التي سيطلق فيها شباك “البديل” بكل من وكالات اسطاوالي “158”. والجزائر وسط “107”، وبراقي “108”، وسيدي يحي “114”. بالإضافة إلى وكالة حسين داي “104”.

كما سيتم اطلاق نوافذ الصيرفة الاسلامية ايضا على مستوى وكالة قسنطينة “318”. ووكالة غرداية “185” وكذا وكالة وهران “420” ووكالة سطيف “374”.

وحسب بيان البنك العمومي، فإن هذه الشبابيك الاسلامية التسعة، ستدخل حيز الخدمة تدريجيا خلال الشهر الجاري. ويأتي ذلك، في انتظار أن يصل المجموع إلى 50 شباكا اسلاميا نهاية سنة 2022.

كما يعرض بنك التنمية المحلية من خلال شبابيك “البديل” تسعة 9 منتجات مطابقة لمبادئ الشريعة الاسلامية. ومصادق عليها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية وهيئة الرقابة الشرعية للبنك.

كما تتمثل هذه المنتجات في اجارة عقارية منتهية بالتمليك للأفراد ومرابحة سيارات للأفراد. ومرابحة استهلاك للأفراد ومرابحة الاستثمار للمؤسسات وكذا المرابحة استغلال للمؤسسات.

كما تشمل منتجات الحساب الجاري الاسلامي وحساب الشيك الاسلامي وحساب الادخار وودائع حساب الاستثمار بالمضاربة.