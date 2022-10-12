لشلف: الدرك يوقف 3 أشخاص إستولوا على مجوهرات ثمينة بالحباير

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية الشطية، من توقيف 03 أشخاص بتهمة التورط في قضية تكوين جمعية أشرار، فضلا السرقة والسطو على منازل المواطنين بضواحي منطقة الحباير.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف، فإن عملية التوقيف تمت بعد تقديم أحد الضحايا لشكوى عن تعرض منزله للسرقة من طرف مجهولين.

وبعد تدخل عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشطية، لفتح تحقيق في قضية الحال، من خلال وضع خطة محكمة لأجل تحديد مكان تواجدهم بالشلف مركز، أين تم تفتيش مساكنهم وضبط جل المسروقات بحوزتهم مخبأة بإحكام داخل منازلهم.

ليتم توقيفهم على الفور و إقتيادهم إلى مقر الفرقة للإستكمال الإجراءات القانونية ، مع إسترجاع المسروقات و المتمثلة في حقيبة من الحجم الصغير وقلادتين من المعدن الأصفر.

فضلا عن قرطين من الذهب وجواز سفر وصك بريدي خاص وبطاقة إعفاء من الخدمة الوطنية خاصة بالضحية، في وقت تم فيه إنجاز ملفاتهم القضائية واحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.