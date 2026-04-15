لصحة الحجاج..شحن 6 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى السعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إرسال شحنة طبية هامة تقدّر بحوالي 6 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المملكة العربية السعودية. في إطار التحضيرات لموسم الحج لسنة 1447هـ الموافق لـ 2026. ويأتي إرسال الشحنة الطبية من أجل ضمان التكفل الصحي الأمثل بالحجاج الميامين خلال أدائهم لمناسك الحج.

وقد تم تجهيز هذه الشحنة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات وفق معايير دقيقة تراعي مختلف الاحتياجات الصحية المتوقعة للحجاج. قبل شحنها عبر مطار الجزائر الدولي باتجاه المملكة العربية السعودية. في خطوة تعكس الجاهزية اللوجستية والتنظيمية المحكَمة للبعثة الصحية.

وتندرج هذه العملية في إطار حرص الدولة الجزائرية على حماية صحة وسلامة الحجاج، من خلال توفير كافة الوسائل والإمكانات الطبية اللازمة. بما يعزز جاهزية البعثة الصحية الجزائرية ويمكنها من أداء مهامها في أفضل الظروف. وتقديم خدمة صحية متميزة لحجاجنا الميامين.

