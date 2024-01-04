لصوص المنازل بالأبيار في العاصمة بقبضة الامن

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر نهاية الأسبوع الفارط، من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية سرقة بالتسلق واستعمال العنف ضد صاحبة مسكن بالأبيارفي العاصمة.

وحسب بيان الأمن ولاية الجزائر نجحت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى وفصيلة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار، نهاية الأسبوع الفارط، من توقيف شخصين مشتبه فيهما في القضية، تتراوح أعمارهما ما بين 23 و24 سنة، مسبوقين قضائيا، ينحدران من ولاية الجزائر.

القضية الحال التي كانت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، جاءت على إثر نداء من قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر عبر رقم النجدة 17 مفاده تعرض مسكن سيدة للسرقة بالتسلق متبوع بالاعتداء عليها باستعمال قارورة غاز مسيلة للدموع مع الفرار وترك أدوات الجريمة.

وأسفرت التحقيقات من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، حيث تبين ضلوعهما في عدة قضايا تتعلق بالسرقة والاعتداء على مستوى قطاع الاختصاص.

ومكنت العملية من إسترجاع مجوهرات تقارب 365غ من معدن الذهب مختلفة الأشكال والأنواع. وكذا حاسوب نقال، هاتفين نقالين، مبلغ مالي من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى استرجاع قارورة غاز مسيلة للدموع، نازع مسامير استعمل في عملية السرقة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية عن قضية تكوين جماعة أشرار، الغرض إعداد سرقة بالتسلق من داخل مسكن مع استعمال العنف.