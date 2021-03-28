لصوص يختطفون شخصا ويعذّبونه لسرقة سيارته في مغنية بتلمسان!

قوات الشرطة حرّرته وأوقفت 3 مشتبه فيهم في العملية

في تطوّر لافت وخطير لظاهرة السرقة المتفشية في مدينة مغنية الحدودية أقصى غرب ولاية تلمسان، أقدم لصوص على تنفيذ عملية اختطاف بالقوة، استهدفت شخصا كان يقود سيارة فخمة من نوع “سيات ليون”، حيث باغته الجناة في أحد المسالك المعزولة ليطوّقوه داخل المركبة، وقاموا بتقييده وتعذيبه بواسطة أسلحة بيضاء، لينتهي الأمر باختطافه واحتجازه قبل السطو على سيارته والفرار بها نحو وجهة غير معلومة، وعلى إثر شكوى تقدم بها والد الضحية، تم تحديد المشتبه فيهم، وعملا بالتكنولوجيا الحديثة، تم الوصول إلى موقع احتجاز المختطف، وفيه تم توقيف 3 مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و54 سنة، فضلا عن تحرير الضحية الذي كان في حالة يرثى لها تحت تأثير التعذيب والتقييد، كما تمّ استرجاع السيارة المسروقة تبعا لحادث الاختطاف، وقدّم بعدها الموقوفون أمام النيابة العامة لمحكمة مغنية عن جناية تكوين جماعة أشرار مع الاختطاف والاحتجاز والتعذيب بواسطة أسلحة بيضاء، سرقة مركبة ومحاولة إخفائها.