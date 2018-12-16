لصوص يستغلون فتاة كطعم للسرقة محلات تجارية بمفتاح في البليدة

تمكن أفراد الفصيلة الثالثة للأمن والتدخل بمفتاح، الواقعة أقصى شرق ولاية البليدة، من إلقاء القبض على شخصين، تتراوح أعمارهما ما بين 19 – 22 سنة بتهمة السرقة من داخل محل تجاري.

تعود حيثيات القضية، عندما كان أفراد الفصيلة الثالثة للأمن والتدخل بمفتاح يقومون بدورية عبر الإقليم حيث لفت انتباههم شخص رفقة فتاة يحاولان الفرار على متن سيارة على الفور.

قاموا بالتدخل وإيقاف المشتبه فيهما وتفتيشهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معه، بعد التحقيق تبين بأن المعنيان يقومان بتضليل أصحاب المحلات.

وهذا بدخول الفتاة إلى صاحب المحل واستفساره عن مكان معين، وبعد أن خرج صاحب المحل من أجل إرشادها إلى المكان الذي تبحث عنه قام الشخص الثاني بالدخول إلى المحل و سرقة 13000 دج ومحاولة الهروب.

لكن صاحب المحل تفطن له وقام باللحاق به، ولفت انتباه أفراد الفصيلة لعملية السرقة الذين كانوا بعين المكان، وقاموا بإلقاء القبض عليهما وبعد تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة، تم إيداعهما بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.