لص ملثّم ومتنكر في زيّ نسوي يحاول اقتحام مركز بريد في “الشط” بالطارف!

عملية السطو بدأها بتغطية “كاميرا” المراقبة بقطعة قماش

نجحت عناصر الشرطة القضائية للأمن الخارجي في “الشط” بأمن ولاية الطارف، في إحباط محاولة اقتحام مركز بريدي في “الشط” أقصى شرق ولاية الطارف، من قبل مجرم خطير ومسبوق قضائيا، كان ملثما ومتنكرا، يبلغ من العمر 30 سنة، وأسفرت العملية عن حجز لثام ولباس نسوي وبعض الأدلة الدامغة في جريمته، أين تم توقيفه وتحويله إلى التحقيق، بعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن عملية إحباط اقتحام مركز بريدي في “الشط” بولاية الطارف، جاءت إثر دورية روتينية لقوات الشرطة العاملة في الميدان، أين لفت انتباه أحد عناصرها لشخص ملثم يحاول الفرار من فوق مبنى مركز بريدي، الأمر الذي استدعى تدخلا عاجلا وسريعا من قبل عناصر الشرطة، التي دخلت في مطاردة المعني الذي تم توقيفه على بعد أمتار من مسرح الجريمة، وبعد إذن نيابي بتفتيش منزله، تم العثور على أدلة دامغة للجريمة، أين اعترف الموقوف بجرمه، وكذا محاولته تغطية “كاميرا” المراقبة من أعلى المركز البريدي بقطعة قماش.

وقد تم تكوين ملف قضائي للموقوف الملثم، وتحرير محضر سماع في حقه، لغرض تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة إليه، والمتعلقة أساسا في محاولة سرقة مؤسسة مالية بتوافر ظرفي الليل والتسلق.