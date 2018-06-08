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لص يترصد زبائن البنوك ويسرق 275 مليون سنتيم بقسنطينة

أخبار الجزائر
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لص يترصد زبائن البنوك ويسرق 275 مليون سنتيم بقسنطينة
بقلم هشام عياط

أطاحت عناصر الأمن الحضري الرابع في قسنطينة بمجرم خطير متورط في 5 قضايا.

منها الاعتداء بالضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض والسرقة عن طريق الخطف باستهداف ضحايا يتم اختيارهم بعناية لاغتنام أموال كبيرة.

وهو ما مكنه من الحصول على 275 مليون سنتيم في عمليتين متفرقتين.

أين هاجم تاجرا في إحدى العملتين وجرده من 85 مليون سنتيم تحت طائلة التهديد.

أما العملية الثانية فنفذها بترصد تحركات الضحية عندما قصد وكالة للبنك.

وبمجرد أن غادرها انقض عليه ونشل منه الحقيبة وانطلق هاربا بمبلغ قدّرت قيمته ب  190 مليون سنتيم.

المتهم البالغ من العمر  33 عاما، مسبوق قضائيا تلقت بشأنه مصالح الأمن مطلع الأسبوع عدة شكاوى.

وبتكثيف الأبحاث والتحريات تم توقيفه متلبسا بتنفيذ عملية تخريب مركبة سياحية لأجل السرقة.

وعقب تحرير 5 ملفات إجراءات جزائية، أحيل أمام النيابة المحلية لدى محكمة الزيادية الابتدائية، أين صدر في حقه أمر إيداع.

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