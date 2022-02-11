لص يستولي على قطع أثرية لحطّام طائرة ومدفع من مقبرة الشهداء ليبيعها بالكيلو!

شرطة برج بوعريريج أطاحت به بعد شكوى من مصالح بلدية “عين تاغروت”

تمكنت عناصر أمن دائرة “عين تاغروت” شرق برج بوعريريج، من توقيف شخص قام بسرقة قطع أثرية تتمثل في حطام طائرة من الحقبة الاستعمارية ومدفع.

العملية تمت إثر شكوى رسمية تقدمت بها مصالح بلدية “عين تاغروت”، تتعلق بسرقة قطع أثرية، والمتمثلة في حطام طائرة ومدفع يعودان للحقبة الاستعمارية، كانا معروضين على مستوى مقبرة الشهداء، أين فتحت مصالح أمن الدائرة تحقيقا في القضية وبتكثيف الأبحاث والتحريات، تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، مع استرجاع الأشياء المسروقة، والتي كان قد باعها لصاحب حظيرة مختصة في استرجاع المواد المعدنية وغير المعدنية لإعادة الرسكلة، ليتم تحرير ملف قضائي ضد المتورط بتهمة سرقة قطع أثرية تعود للحقبة الاستعمارية كانت معروضة على مستوى مقبرة الشهداء باستعمال مركبة ذات محرك، مع إخفاء أشياء مسروقة، قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.