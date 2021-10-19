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لص يسرق هاتف صحفي على المباشر ويحدث ما لم يكن في الحسبان

بقلم نادية بن طاهر
لص يسرق هاتف صحفي على المباشر ويحدث ما لم يكن في الحسبان
صورة اللص تظهر على البث المباشر دون أن ينتبه
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تعرض صحفي موقع “اليوم السابع” بمصر، أثناء تعليقه على خبر الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة والمحافظات صباح اليوم الثلاثاء، لسرقة هاتفه المحمول، أثناء البث المباشر.

وقد ظهر اللص بصورة كاملة وهو على دراجة نارية وقد شاهد الواقعة عشرات الآلاف من المواطنين الذين كانوا يتابعون البث المباشر.

وقد تواصل “اليوم السابع” مع عدد من القيادات الأمنية التى وعدت بضبط اللص في أسرع وقت ممكن، بالمتابعة مع أجهزة البحث والتحرى، حسب نفس الموقع.

https://web.facebook.com/Youm7/videos/394055715582953

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