لضمان التموين خلال عيد الأضحى في أحياء عدل.. تجديد تجهيزات ضخ المياه

تتواصل أشغال تجديد خزانات المياه عبر مختلف المواقع السكنية التابعة لبرنامج البيع بالإيجار”عدل”. بما يضمن جاهزية أكبر خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتأتي الأشغال في إطار التوجيهات المسداة من طرف الوزارة الوصية، وتنفيذا لتعليمات المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري. كما أنهت المديرية الجهوية للتسيير العقاري الجزائر شرق أشغال إعادة تجديد الخزان الرئيسي للمياه. على مستوى حي عدل 556 مسكن - العاشور مكرر. وهذا تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وقد تم تنفيذ هذه الأشغال من طرف مؤسسات خاصة مختصة، تحت المتابعة التقنية لمصالح المؤسسة. وشملت التدخلات إعادة تركيب محركات ضخ جديدة، وتجديد لوحات التحكم، إضافة إلى صيانة وتجهيز غرفة الضخ بشكل كامل.

وتندرج هذه العملية ضمن جهود مؤسسة عدل للتسيير العقاري الرامية إلى الاستجابة لانشغالات قاطني أحياء عدل. من خلال ضمان استمرارية الخدمة وتوفير تدفق منتظم للمياه خلال أيام العيد

وفي السياق ذاته، انطلقت أشغال مماثلة على مستوى حي 341 مسكن عدل – درارية، وتشمل إعادة تهيئة خزان المياه وتغيير المحرك الرئيسي. في إطار برنامج تدريجي يهدف إلى تحسين أداء تجهيزات الضخ وتعزيز التزويد بالمياه.

