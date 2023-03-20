لضمان الخدمة في رمضان.. سونلغاز تطلق حملة لصيانة المحوّلات

شرعت مديرية التوزيع الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز-توزيع”. في عدة تحضيرات لضمان جودة واستمرارية الخدمة خلال شهر رمضان. تشمل أساسا تدعيم نظام المناولة و صيانة المحولات.

وحسب بيان لمجمع سونلغاز، أوضحت المديرية أنها قامت بوضع برنامج إستثنائي خاص لشهر رمضان. يتمثل في تسخير فرق تقنية مختصة في التدخلات الاستعجالية. وتدعيم نظام المناوبة، الذي يعمل على مدار 24 ساعة، على مستوى الوكالات التجارية السبعة التابعة لها. بالإضافة كذلك إلى الوحدات التقنية، لافتة الى أنه سيتم تكثيف هذا المخطط خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي ذات السياق، أكدت مديرية التوزيع الدار البيضاء، أنها سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان إستمرارية الخدمات خلال شهر رمضان. مضيفة أن البرنامج المسطر في هذا الاطار. سيسمح بالتدخل الفوري في حالة حدوث أي طارئ خلال فترة الفطور.

والى جانب ذلك، أشارت إلى أنها قامت بحملة صيانة كل المحولات الغازية والكهربائية التابعة لقطاعها. بغية ضمان جودة الخدمة وتفادي كل الإنقطاعات مؤكدة على عملها على تزويد زبائنها بالطاقة الكهربائية والغازية في أحسن الظروف.