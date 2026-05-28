لضمان نظافة أحياء عدل في عيد الأضحى..جاست ايمو بروح من المسؤولية

تتواصل عبر كامل التراب الوطني التجند الميداني لعمال مؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري، من خلال مداومة شاملة وتسخير مختلف الإمكانيات البشرية والمادية. وهذا في إطار تنفيذ توجيهات وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. وحرصا من مؤسسة عدل للتسيير العقاري على ضمان نظافة الأحياء السكنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتمثلت مختلف تدخلات عمال المؤسسة على مستوى أحياء عدل، في عمليات التنظيف، رفع النفايات، تطهير المحيطات السكنية والتدخلات الاستعجالية. بهدف توفير محيط نظيف وملائم لفائدة سكان أحياء عدل طيلة أيام عيد الأضحى.

كما تبرز المشاهد الميدانية المرفقة حجم الجهود المبذولة، من خلال الحضور الدائم للعمال في الميدان والعمل المتواصل للحفاظ على نظافة الأحياء وضمان راحة السكان.

ويعكس هذا التجند حس المسؤولية والالتزام الكبير الذي يتحلى به عمال مؤسسة عدل للتسيير العقاري. المجندين لخدمة السكان وضمان السير الحسن داخل الاقطاب الحضرية خلال هذه المناسبة المباركة.

وما ميز عمليات التنظيف، أيضا هو تدخل المواطنين ومساعدتهم لأعوان المؤسسة.

