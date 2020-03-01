لطفي بن باحمد: أشخاص نشروا التعتيم في سوق الأدوية بالجزائر والشفافية أربكتهم

كشف الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أن “الشفافية في القطاع أربكت بعض الأشخاص”.

وقال لطفي بن باحمد، اليوم الأحد في تصريح له للإذاعة الوطنية الثالثة، “لدى الجزائر برنامج أتيح لها من قبل منظمة الصحة العالمية منذ 4 سنوات، لكن البرنامج لم يتم تطبيقه أبدا”.

وأشار لطفي بن باحمد أن “التوجه للشفافية في القطاع أربك الكثير من الأشخاص”.

وقال الوزير أن “التعتيم الذي ساد في سوق الأدوية بالجزائر سهم وبشكل كبير في خدمة الأشخاص الذين أتيحت لهم سلطة صنع القرار في هذا المجال”.

وأكد الوزير المنتدب أن “هؤلاء الأشخاص وبفعلتهم هذه تحدو حماية الصحة العامة ومصالح الدولة الجزائرية”.

وتعهد الوزير المنتدب “بالعمل بشفافية تامة مستقبلا”، وصرح عن “برنامج عمله القائم على أربعة محاور رئيسية”.

وأوضح في ذات السياق أن “سياسة الجديدة التي ستخوض مجال الصيدلانية ستعتمد على التوفر والجودة وسهولة الوصول والتنمية الاقتصادية”.