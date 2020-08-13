لطفي بن باحمد: أنتجنا 50 مليون كمامة واقية خلال شهر ونصف

كشف وزير الصناعات الصيدلانية، عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد، أنه تم في الفترة ما بين 20 جوان و1 أوت إنتاج أزيد من 50 مليون كمامة واقية موجهة للمواطنين.

وقال الوزير خلال كلمة ألقاها في اجتماع الحكومة بالولاة الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن إنتاج الكمامات المستخدمة في الوقاية من وباء كوفيد-19 عرفت وتيرة تصاعدية حيث ارتفعت من 6،21 مليون وحدة في الأسبوع بين 14 و20 جوان الى 8،22 مليون وحدة في الأسبوع بين 19 و25 جويلية.

وتصدرت ولاية سطيف صدارة الولايات المنتجة للكمامات بـــ 15 مليون وحدة.

وحول المشاريع الصناعية الجديدة في القطاع الصيدلاني، كشف الوزير أنه يجري التحضير لإطلاق 40 مشروعا في الفترة 2020 /2022 من بينها 4 مشاريع في المجال أدوية علاج السرطان ومشروع في مجال مواد الحقن و4 مشاريع في مجال المواد البيوتكنولوجية ومشروعين في مجال الأنسولين.

وأضاف بن باحمد أن الجزائر، أحصت نهاية العام الماضي 97 وحدة إنتاج أدوية موزعة على 21 ولاية، من بينها 49 وحدة في وسط البلاد و36 وحدة في الشرق و 12 وحدة في الغرب.