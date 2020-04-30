لطفي بن باحمد:” إتخذنا تدابير إحترازية والأدوية متوفرة”

طمأن الوزير المنتدب بالصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد اليوم الخميس، أن قطاعه إتخذ إجراءات إحترازية منذ تفشي كورونا بالجزائر وهذا حسب ما نقلته وكالة الأنباء.

وقال لطفي بن باحمد أنه دعا المستوردين والمصنعين المحليين الى “تشكيل مخزون من المواد الأولية والمصنعة محليا لضمان تموين السوق الوطنية بالأدوية”.

وأكد الوزير المنتدب، أن المخابر الوطنية سارعت الى اقتناء المواد الأولية مبكرا من أجل مواجهة الوضع.

كما طالبت مصالحه من المستوردين للأدوية والمنتجين محليا تقديم عرض حول المخزون أسبوعيا لمتابعة تطورات الحاصلة في الميدان.