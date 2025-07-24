لطفي بوجمعة:”النجاح الذي حققته الجزائر في مجال ترقية الأداء العدلي فعل حضاري في المسيرة الواعدة للجزائر المنتصرة”

أشرف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس، على حفل تخرج الطلبة القضاة الدفعة الثامنة والعشرون” المرحوم ” يلس مولود ” المقام بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، بحضور إطارات الدولة وكذا السلطات الولائية.

وبالمناسبة أكد وزير العدل أن بلادنا شهدت في السنوات الأخيرة منذ تجسيد الإصلاحات على جميع الأصعدة ومنها في المجال القضائي وإلى غاية اليوم ظهور منظومة قانونية وقضائية متكاملة ومتطورة ومتراصة بموجبات الأمنين القانوني والقضائي.

مضيفا أن هذه القراءات التقييمية المتجددة لم تعد من لوازم المسار الإصلاحي فقط، بل باتت من حتميات التطورات السريعة الجارية على الصعيد الوطني، والإقليمي والعالمي كما أن مجابهتها على الصعيد القضائي بالكفاءة المطلوبة، يحتاج إلى مراجعة مستمرة ودورية للأهداف التي نتوجه إليها، والتي هي جزء لا يتجزأ من سياسة وطنية كاملة ومتكاملة.

وشدد الوزير في كلمته الافتتاحية أن النّجاح الذي حققته الجزائر في مجال ترقية الأداء العدلي نحو الأفضل من خلال بسط موجبات أخلقة العمل القضائي، والعمل على توفر الأجواء المواتية ، شأنها شأن أخلقة الحياة العامة التي أخذت ارتكازها المحسوس والمشهود، بحكم أنها تعد فعلا حضاريا في المسيرة الواعدة للجزائر المنتصرة.

كما أكد لطفي بوجمعة أن تسلح القاضي بالأدوات القانونية بما يمكنه من القيام بواجباته على أكمل وجه هو مهم جداً، مذكرا أن التحلي بزمام الأخلاق وشمائل الحكمة واجبا على أي قاضي كون أن هذه المناقب ستجعله بالضرورة يلتزم بواجب التحفظ وبالإحترازات السلوكية التي تمليها عليه مكانته .

وفي كل الأحوال وبالإجمال، أشار وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، الى ان محور كل هذه الديناميكية الاستشرافية هو مبني على منظور وعقيدة رئيس الجمهورية المنطلقة من مبدأ “نحو خدمة المواطن ومن أجله وله وإليه، ابتداء وانتهاء “.

واستطرد الوزير ان السادة القضاة الذين نذروا أنفسهم لهذه المهمة وتسلحوا لها بسلاح النزاهة والتكوين سيحسنون التمييز بين الزبد الذي يذهب

جفاء وما ينفع الناس.