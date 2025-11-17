لطفي بوجمعة: اعتماد 596 مؤطرا دينيا في السجون لفائدة 11022 نزيلا

صرّح وزير العدل حافظ الاختام لطفي بوجمعة اليوم الإثنين، أن للوعظ والإرشاد الديني والتعليم القرآني. دور هام في عملية إعادة تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية وإعادة إدماجهم. من خلال تنمية روح الفضيلة.

وبعث الوازع الديني والأخلاقي في شخص النزيل بما يحمله على الابتعاد عن الجريمة والفساد. وغرس قيم الايمان، بما يحفزه على احترام قيم المجتمع ونظم العيش المشترك. وهو ما يمكّن النزيل من مواجهة حالات العود. وتقليص عدد المنحرفين ويسهم في تحقيق أمن المجتمع وطمأنينته.

وفي كلمته الترحيبية، أكّد لطفي بوجمعة على هامش الملتقى الوطني المرسوم بالإرشاد الديني في المؤسسات العقابية وآليات تطويره، الذي نظمته وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية، أن الشراكة بين القطاعين لتحقيق الأهداف المذكورة قد تكللت بإبرام اتفاقية شراكة وتعاون بتاريخ 03 مارس 2009، ساعدت على توطيد أواصر التعاون من خلال الوسائل المشتركة المجندة.

في هذا الإطار تم إلى يومنا يقول الوزير تعيين ما مجموعه 596 مؤطراً دينياً منهم 299 إماما، 206 معلم قرآن ، 91 مرشدة دينية، يشرفون على تأطير دروس الإرشاد والتوجيه الديني، وقد ساعد هذا المورد البشري الملتزم بتأطير 596 قسماً لحفظ وتجويد القرآن الكريم لفائدة 11022 نزيلا، تمكن منهم 241 نزيلا من حفظ القرآن كاملا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور