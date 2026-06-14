لطفي بوجمعة بالقاهرة للمشاركة في أشغال الاجتماع 76 لمجلس وزراء العدل العرب

يشارك وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة في أشغال الاجتماع الـ76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب. وذلك يوم غد الإثنين 15جوان 2026. بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحسب بيان لوزارة العدل يتضمن جدول أعمال الاجتماع مواضيع تتعلق باستعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها. إضافة إلى مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالقانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، والقانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. والقانون العربي الإسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

ويضيف المصدر ذاته الإجتماع سيشكل سانحة لمناقشة العديد من إقتراحات الدول العربية لاسيما الإقتراح الذي قدمته الجزائر بشأن إنشاء شبكة عربية ضد المخدرات التركيبية .

يجدر التذكير بأن هذا الاجتماع الدوري السنوي للمكتب التنفيذي، يأتي تحضيراً لبحث المواضيع المشتركة القانونية والقضائية العربية، وإعداد جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين 42 لمجلس وزراء العدل العرب والإجتماع 77 للمكتب التنفيذي للمجلس القادمين، التي تنعقد خلال شهر نوفمبر من العام 2026 بالجزائر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور