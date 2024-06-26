لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 لمواجهة مختلف أشكال الإجرام

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، أن ما يميز قانون العقوبات 2024 هو أحكامه الجديدة. التي جاءت تماشيا التطور الحاصل في المجتمع ، ولمواجهة مختلف مستجدات الإجرام لضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري. بكل أطيافه وفئاته خاصة الهشة منها. ومسايرة التشريعات الحديثة والمتقدمة الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير بما في ذلك محاربة الإرهاب وتمويله وتبيض الأموال.

كما أضاف “لطفي بوجمعة ” في مستهل الملتقى العلمي لمناقشة موضوع هام موسوم بعنوان: ” شرح الأحكام الجديدة في قانون العقوبات”. بحضور قضاة المجلس ومحامون وأساتذة جامعيين، واطارات أمنية، أن هذا القانون ميزة اقتصادية بارزة انتهجتها الدولة تشجيعا للاستثمار بهدف إعادة الثقة للمستثمرين والمسيرين، دفعا لعجلة التنمية الاقتصادية.

كما أن هذا النص واحدا من عديد القوانين التي تدعمت بها المنظومة التشريعية لمجابهة الرهانات والتحديات الجديدة في دولة يسودها الحق والقانون.