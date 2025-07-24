لطفي بوجمعة للطلبة القضاة المتفوقين:” أنتم سر النجاح لتوفير عدالة فعالة وذات مصداقية”

أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس على هامش الاحتفالية التي أشرف عليها بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، بمناسبة تخرج الطلبة القضاة الدفعة الثامنة والعشرون المرحوم ” يلس مولود “، أنه من الثابت إلتزام المنتسبين للقطاع جميعاً بحقوقهم وواجباتهم، هو وحده الذي يفضي إلى النوعية الجيدة لأداء المرفق وعدالته ونجاحه في إرساء حكم القانون، وأنتم السادة القضاة واسطة العقد وسر النجاح في العمل القضائي في كل مراحله وعلى جميع مستوياته.

بكل موضوعية، فإنه لا يسعني في هذا المقام إلا أن أوجه التحية إلى كل الجهود المخلصة وإلى كل الفواعل التي تعمل قدماً بناصية الجد.

وتنجز المطلوب منها بضمير يقظ وبرشد متبصر وعدل مشهود.

وبالمناسبةدعا لطفي بوجمعة الطلبة القضاة المتفوقين إلى المثابرة والإصرار على مواصلة اندماجكم المهني النبيل بإخلاص وثيق، لتوفير عدالة فعالة، قوية عصرية وذات مصداقية.

ياسمينة دهيمي