لطفي بوجمعة يتسلم مهامه على رأس وزارة العدل

تسلم لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، مهامه وزيرا للعدل حافظ للأختام، خلفا لعبد الرشيد طبي، وذلك إثر التعديل الحكومي الذي أجراه أمس الإثنين، رئيس الجمهورية.

وعبر الوزير الجديد، في كلمة له بالمناسبة، عن امتنانه لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على “الثقة الغالية” التي شرفه بها.

وشدد الوزير على ضرورة بذل جهودا مضافة وعناية متزايدة ترتقي بكل مفاصل ومكونات مرفق القضاء”. و”التحلي بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة لكل الفاعلين في هذا المضمار”.

كما دعا الوزير، منتسبي القطاع إلى “مواصلة العمل بوتيرة أفضل وبما يتناسق مع تطوير الخدمات”.

وذكر بوجمعة بأن رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء “يولى أهمية بالغة لإصلاح قطاع العدالة وتطويره وتكريس آليات الرقمنة وتقديم خدمات أفضل. إلى جانب الاهتمام بكافة منتسبيه”.

كما أكد على “ضرورة مواكبة القطاع لمسار التنمية والاستثمار والحركية النشطة على الصعيدين الاقتصادي وا لاجتماعي”.

حاثا مسؤولي القطاع على “الاهتمام بالعنصر البشري عن طريق رفع مستوى التكوين لتحقيق الجودة. ومواصلة الجهود لرقمنة القطاع والقضاء على البيروقراطية وكذا الاستقبال الجيد للمواطنين”.

ومن جانبه، عبر طبي عن تمنياته للوزير الجديد بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة”.

كما جدد “شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي حظي بها ليرأس هذا القطاع الهام والحساس على مدار أزيد من ثلاث سنوات. في ظل ظروف صعبة مليئة بالرهانات والتحديات”.