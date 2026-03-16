لطفي بوجمعة يحِلّ بالقليعة لتكريم المساجين حفظة القرآن إحياءً لليلة القدر 

يشرف وزير العدل،حافظ الأختام لطفي بوجمعة بمعية وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، غدا الثلاثاء على حفل إحياء ليلة القدر المباركة لاختتام الأنشطة الدينية المنظمة خلال شهر رمضان المعظم على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة.

وأوضح بيان لوزارة العدل، سيتم تكريم النزلاء الفائزين في مختلف فروع الطبعة 16 السادسة عشر للمسابقة الوطنية لحفظ وترتيل القرآن الكريم لفائدة المحبوسين المنظمة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والتي سبق وأن أشرف الوزيران على إعطاء اشارة انطلاقها يوم الخميس19فيفري2026 عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بُعد.

ويضيف المصدر ذاته،علماً أن التصفيات الأولية كانت على مستوى كل المؤسسات العقابية، وتم ترشيح أحسن المشاركين من طرف لجان التحكيم المحلية المعينة من طرف المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف، فيما تولت اللجنة المركزية تقييم التصفيات النهائية.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم نشاطات دينية، مسابقات في حفظ الأحاديث النبوية (الأربعون النووية)، ومسابقات ثقافية متنوعة بكل المؤسسات العقابيـــة بمناسبة شهر رمضان، تخللتها محاضرات وندوات أطرها أئمة ومرشدات دينيات طيلة شهر رمضان المعظم.