لطفي بوجمعة يحِلّ ضيفا بدولة إثيوبيا لتعزيز سبل التعاون القضائي بين البلدين

يقوم وزير العدل حافظ الاختام لطفي بوجمعة بزيارة عمل إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، يومي 01و02 أفريل 2026.

وأوضح بيان صُحفي لوزارة العدل اليوم الثلاثاء سيوقع الوزير على ثلاثة مشاريع اتفاقيات هامة ضمن هذه الزيارة تتعلق باتفاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري،اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي، واتفاقية خاصة بتسليم المجرمين.

ويضيف نفس المصدر، كما سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين وزارتي العدل في كلا البلدين.

كما تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين وبحث سبل توسيعه ليشمل تبادل الخبرات والتجارب، وتفعيل آليات التعاون المؤسساتي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعكس عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وإثيوبيا.

للإشارة، فإن هذه الزيارة تأتي تتويجاً لمسار من التعاون بين الجزائر وإثيوبيا في المجالين القضائي والقانوني، أبرزها زيارة وزير الدولة بوزارة العدل الإثيوبية، بيلايهون ييرجا (Belayihun Yirga) ، إلى الجزائر في 16 ديسمبر 2025، و زيارة وفد تقني إثيوبي في الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر 2025، لإجراء الجولة الثالثة من المفاوضات حول مشاريع الإتفاقيات المشتركة.