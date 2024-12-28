لطفي بوجمعة يستقبل رئيس النقابة الوطنية للقضاة

إستقبل لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام اليوم رئيس النقابة الوطنية للقضاة عوداش العيدي وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة.

وحسب بيان الوزارة اللقاء جرى بمقر وزارة العدل وبحضور إطارات من القطاع.

وخلال اللقاء إستعرض الوزير مع عوداش العيدي سُبل تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية والتدابير اللازمة لإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.

كما عبّر الوزير عن استعداده الكامل لبذل كل الجهود واتخاذ كل المساعي من اجل الرُقي بمرفق القضاء والتكفل بإنشغالات القضاة، وذلك عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خلال افتتاح السنة القضائية.