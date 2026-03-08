لطفي بوجمعة يهنئ قاضيات وموظفات قطاعه باليوم العالمي للمرأة

هنّأ وزير العدل حافظ الاختام لطفي بوجمعة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن من مارس من كل سنة، كافة الزميلات من قاضيات وإطارات وموظفات عبر مختلف الأسلاك ومساعدي العدالة، وكذا المتقاعدات منهن.

وفي بيان صحفي وجه لطفي بوجمعة أصدق عبارات التهاني وأطيب التمنيات، راجياً لكن دوام التوفيق ومزيداً من التألق في مساركن المهني.

كما أغتنم الوزير هذه المناسبة لتثمين الجهود المعتبرة التي تبذلها المرأة في أداء مهامكن بكل تفانٍ وإخلاص، وما تحقق بفضلكن من مكاسب تعكس مكانة المرأة ودورها الفاعل في ترقية قطاع العدالة حسب المصدر ذاته.

كما تمنّى لهنّ مواصلة هذا العطاء بما يسهم في تعزيز مسيرة التطوير والارتقاء بمؤسسات الدولة، خدمة لجزائرنا العزيزة وأمنها واستقرارها.