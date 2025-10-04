إعــــلانات
لطفي بودراع مدرب الشهر

بقلم محمد لمين صحراوي
اختير مدرب فريق شبيبة الساورة، لطفي بودراع، الأفضل خلال شهر سبتمبر الماضي، حسبما أعلنته الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وقاد المدرب الشاب، بودراع، “نسور الجنوب” لتحقيق نتائج قوية. للتواجد في الوصافة موقتا، بفارق نقطة عن المتصدر مستقبل الرويسات، في انتظار مباراتهم مساء اليوم السبت، أمام الضيف أولمبيك أقبو، ضمن الجولة الـ 7.

وجاء اختيار الرابطة المحترفة، للمدرب لطفي بودراع، بعد النتائج القوية التي حققها مع الساورة. سبتمبر الماضي، حيث حصد الفريق معه 10 نقاط من أصل 12 ممكنة.

ولعبت شبيبة الساورة، الشهر الماضي 4 لقاءات فازت بثلاثة وتعادلت مرة واحدة، بواقع انتصار وتعادل خارج الديار وفوزين في بشار.

