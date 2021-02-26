لطفي عمروش: “الكلاسيكو مباراة أخرى وهي خاصة للفريقين”

الرياضة
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لطفي عمروش: “الكلاسيكو مباراة أخرى وهي خاصة للفريقين”
بقلم أمير بهلول

أكد لطفي عمروش مساعد مدرب مولودية الجزائر أن مباراة الكلاسيكو أمام شبيبة القبائل ستكون خاصة للفريقين.

وقال “عمروش” في تصريح للإذاعة الوطنية:  “المولودية غائبة عن النتائج الجيدة منذ مدة، وهذه أول مقابلة لنا كطاقم فني في البطولة الوطنية وتشاء الصدف أن تكون في الكلاسكيو أمام شبيبة القبائل”.

وأضاف: “المباراة ستكون صعبة وحضرنا لها كما ينبغي حتى نكون في الموعد غدا السبت”.

وتابع: “منذ انضمامنا لعبنا ضد فريقين من المستوى العالي والحمد لله لم ننهزم”.

وأردف: “البطولة تعني لنا الكثير في مئوية النادي، ولكن المباراة ليست مصيرية”.

وختم كلامه: “النتيجة الإيجابية أمام شبيبة القبائل ستجعلنا فمباراة الكلاسيكو حاجة واحدوخرا مباراة خاصة للفريقين”.


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