لطفي عمروش: “الكلاسيكو مباراة أخرى وهي خاصة للفريقين”

أكد لطفي عمروش مساعد مدرب مولودية الجزائر أن مباراة الكلاسيكو أمام شبيبة القبائل ستكون خاصة للفريقين.

وقال “عمروش” في تصريح للإذاعة الوطنية: “المولودية غائبة عن النتائج الجيدة منذ مدة، وهذه أول مقابلة لنا كطاقم فني في البطولة الوطنية وتشاء الصدف أن تكون في الكلاسكيو أمام شبيبة القبائل”.

وأضاف: “المباراة ستكون صعبة وحضرنا لها كما ينبغي حتى نكون في الموعد غدا السبت”.

وتابع: “منذ انضمامنا لعبنا ضد فريقين من المستوى العالي والحمد لله لم ننهزم”.

وأردف: “البطولة تعني لنا الكثير في مئوية النادي، ولكن المباراة ليست مصيرية”.

وختم كلامه: “النتيجة الإيجابية أمام شبيبة القبائل ستجعلنا فمباراة الكلاسيكو حاجة واحدوخرا مباراة خاصة للفريقين”.