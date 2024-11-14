لطفي عمروش مدربا لمولودية البيض

كشفت إدارة مولودية البيض عن تعيين المدرب الشاب، لطفي عمروش، على رأس العارضة الفنية للفريق، بعد استقالة المدرب فؤاد بوعلي وطاقمه.

وقالت إدارة البيض، في بيان لها، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، إن لطفي عمروش باشر مهامه على رأس العارضة الفنية للنادي مساء اليوم.

حيث أشرف على آخر حصة تدريبية قبل مباراة الجولة التاسعة أمام مولودية الجزائر.

وستجرى المباراة القادمة أمام النادي العاصمي غدا الجمعة، بملعب المركب الرياضي الرائد زكرياء المجدوب بداية من الساعة الثالثة عصراً.

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