لطهي اللحوم القاسية والبقوليات في دقائق.. حل سحري

قدمت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، معلومة مفيدة لمتابعيها على صفحتها بفايسبوك، ويتعلق الأمر بعلاقة نواة التمر في سرعة الطبخ، خاصة طبخ اللحوم.

وقالت المنظمة، أنه من المعروف أن اللحوم ، وخاصة لمواشي كبيرة السن، تحتاج لوقت طويل قد يصل لساعة ونصف لتنضج، ومع ذلك يظل لحم الماشية المسنة قاسي.

كذلك الأمر بالنسبة للفاصولياء والحمص وجميع البقوليات الأخرى والتي تحتاج لساعة وقد تزيد حتى تنضج. وهذا يعتبر إستهلاك للغاز ومعاناة.

وقدمت المنظمة الحل العجيب لهذه المشكلة، وهو وضع 3 أو 4 حبات نواة تمر نظيفة مع مرق اللحمة ثم إغلاق الغطاء. وتركها 15دقيقة أو 20دقيقة حسب نوع اللحم. وعند فتح الغطاء، سنجد أن اللحم قد نضج وأصبح زبدة مثل لحم الخروف الصغير.

وأما الدجاج فيكفي أن نضع واحدة من نواة التمر فقط حتى لا يذوب اللحم. واللوبيا أو أي نوع من البقوليات فنضع واحدة من نواة التمر أو 2 ونتركها لمدة 10 دقائق أو أقل ونفتح الغطاء.

وأوضحت المنظمة، أن مفعول نواة التمر سريع ولها فوائد متعددة وذلك لأنها تعمل على الإسراع في طهيها وتسويتها أيضًا. لاحتوائها على أحماض زيتية مثل حمض الكابريك وحمض الكابرينيك بجانب حامض اللوريك.

وأشارت إلى أن نواة التمر لا يترك أي أثر بالطعام، فنوى التمر، إلى جانب فوائده الطبية العديدة، فهو موفر كثير للغاز وبالأخص في هذه الأيام.

ولقدكانت النواة توضع على أي إناء فيه طعام أو شراب فتحفظه بقدرة الله.