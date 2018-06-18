لطيفة التونسية تؤدّي مناسك العمرة

أدّت الفنانة التونسية “لطيفة” مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية وشاركت محبيها عبر “الإنستغرام” بصورة أمام الكعبة.

وأرفقت لطيفة الصورة بتعليق قالت فيه: “أحمد الله تعالى أن أنعم علي بالعمرة في رمضان.

وأن قدر لي أجمل الأعياد زائرة لسيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام”.

وأضافت: “وهنا أقدم شكري وامتناني وتقديري لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية.

وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء.

على ما يقدمونه لتسهيل خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من كافة أنحاء المعمورة”.