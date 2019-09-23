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لطيفة التونسية تتخذ قرارا صارما يخص تاريخها الفني!

فن وثقافة
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لطيفة التونسية تتخذ قرارا صارما يخص تاريخها الفني!
بقلم نادية بن طاهر

فاجأت الفنانة لطيفة التونسية جمهورها، بإتخاذها لقرار حاسم، يخص تاريخها الفني وأغانيها وألبوماتها، حول كيفية التعامل معهم من قبل الغير.

وغردت الفنانة التونسية، على صفحتها بتويتر، مؤكدة أنها تعبت في مشوارها الفني، وأنتجت كامل رصيدها الفني وألبوماتها بمجهودها الفردي.

لذلك أعلنت لطيفة التونسية، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمن يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أي أغنية من الأغنيات الخاصة بها.

ولم تعلن الفنانة، عن الأسباب التي دفعتها لإتخاذ هذا القرار المفاجئ.

واختلفت أراء متابعي لطيفة التونسية، بين من أيد قرارها واعتبر أنه من حقها أن تحمي مسيرتها الفنية، فيما رفض البعض القرار، ما أحدث جدلا في التعليقات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=703600

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