لطيفة التونسية تتخذ قرارا صارما يخص تاريخها الفني!

فاجأت الفنانة لطيفة التونسية جمهورها، بإتخاذها لقرار حاسم، يخص تاريخها الفني وأغانيها وألبوماتها، حول كيفية التعامل معهم من قبل الغير.

وغردت الفنانة التونسية، على صفحتها بتويتر، مؤكدة أنها تعبت في مشوارها الفني، وأنتجت كامل رصيدها الفني وألبوماتها بمجهودها الفردي.

لذلك أعلنت لطيفة التونسية، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمن يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أي أغنية من الأغنيات الخاصة بها.

ولم تعلن الفنانة، عن الأسباب التي دفعتها لإتخاذ هذا القرار المفاجئ.

واختلفت أراء متابعي لطيفة التونسية، بين من أيد قرارها واعتبر أنه من حقها أن تحمي مسيرتها الفنية، فيما رفض البعض القرار، ما أحدث جدلا في التعليقات.

اعتقد ان انا بما انى تعبت فى مشوارى وانتجت كل رصيدى والبوماتى وفيديوهاتى بمجهودى الفردى ساتخذ نفس موقف ريما الرحبانى واعلن انى ساتخذ كل الاجراءات القانونيه لمن يغنى او يسجل او يعيد توزيع اى اغنيه من اغانيا . . — Latifa Al-Tunisia (@latisol) September 22, 2019