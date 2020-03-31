لطيفة التونسية تطلق حملة للتبرعات لمواجهة فيروس كورونا

فن وثقافة
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لطيفة التونسية تطلق حملة للتبرعات لمواجهة فيروس كورونا
بقلم نادية بن طاهر

قامت الفنانة التونسية ​لطيفة، بإطلاق​ حملة تبرعات لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​ الذي يعاني منه العالم وبلدها تونس.

وكتبت الفنانة على حسابها بتويتر: “طالبت من قبل بتيليتون للتبرعات واتعمل الحمد الله، وطلبى الآن من وزارة الثقافة وكل زملائي الفنانين بعد الكورونا، أن تقام المهرجانات ويكون كل ريعها لصالح صندوق 1818، تونس تستاهل واحنا ولادها”.

وتحصد لطيفة نجاح أغنيات البومها الجديد “أقوى واحدة”، والتي عرفت رواجا كبيرا.


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