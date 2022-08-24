لطيفة التونسية تهاجم شيرين.. هذه التفاصيل

اتهم مدير مهرجان قرطاج، كمال الفرجاني، الفنانة التونسية لطيفة، بإقامة حملات تشويه تستهدف النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وقال الفرجاني، في تصريحات لوسائل إعلام تونسية: “الحملة بلغت ذروتها بعد الحفل الذي أحيته شيرين نهاية الأسبوع الماضي. وكان ذلك عبر بعض الصحفيين التابعين للطيفة في تونس”.

وأكد ذات المسؤول، أن لطيفة، روجت لأخبار زائفة حول النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

ومن جهتها، نفت لطيفة جميع هذه المزاعم، وقامت بتهنئة شيرين عبد الوهاب على نجاح حفلها في قرطاج.

وكتبت لطيفة عبر حسابها الخاص: “ألف مبروك يا حبيبة قلبي نجاحك امبارح في قرطاج عن جدارة. وكلنا بنعدي بصعوبات في حياتنا ولكن انتي إنسانة وفنانة قوية وجمهورك هو أكبر سند ليكي. اعطيه أكثر وأكثر وأسعدينا دائما بفنك الجميل”.