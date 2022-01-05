لطيفة تتعرض لموقف “صعب جدا” في حفلها بالإمارات وتكشف!

أعلنت الفنانة التونسية لطيفة، عن تعرضها لموقف “صعب جدا” خلال إحياء حفل اليوم الوطني التونسي بمعرض إكسبو دبي 2020. لافتة إلى أنه “تقديرا لبلادها ولجمهورها” أحيت الحفل.

كما كشفت لطيفة أنه تم إثبات إصابة قائد الفرقة الموسيقية المصاحبة لها وبعض الموسيقيين بفيروس كورونا. ما اضطرها لإحياء الحفل بمفردها دون فرقة، حيث قدمت أغانيها بطريقة “بلاي باك” (الاستعانة بالتسجيل الصوتي). بينما رددت من وقت لآخر بعض المقاطع بالمشاركة مع الجمهور.

في حين قالت لطيفة: “لسوء الحظ إن المايسترو الكبير اللي نحييه برشة، محمد الأسود، عنده كورونا”. “للأسف اليوم وبعض الموسيقيين كذلك بالفرقة، فللأسف الفرقة كلها بالفندق”.

كما أكملت:”نحن نلتزم بما يجب الالتزام به في هذا الوضع، لكن أنا الحمد لله التيست بتاعي نيغاتيف” . “وقلت لازم نيجي ونحيي جمهوري الغالي اللي جاني من كل بقعة”.

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وشكرت الفنانة التونسية لطيفة الجزائر، على تقديمها مساعدات بعد انهيار المنظومة الصحية التي تعيشها بلادها بسبب التفشي الكبير لكورونا. وقدمت لطيفة على صفحتها بـ”التويتر”، تشكراتها حيث كتبت: “شكرا لدولة الجزائر الجارة المخلصة الوفية لتونس على هذه المساعدات”.

وأضافت “موش غريب على بلد المليون شهيد وقوفها مع تونس دائمًا تاريخى.. مالناش غير بعض”. واستغلت المطربة التونسية لطيفة منصتها على موقع تويتر لحشد الدعم لبلدها، محذرة من أن انهيار القطاع الصحي بعد انتشار الجائحة.

للإشارة، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإرسال 250 ألف جرعة لقاح ضد كورونا لتونس. كما أرسلت الجزائر منذ أيام 100 ألف متر مربع من الأكسجين إلى تونس.

كما اجرى الرئيس تبون مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيد حول الوضع الوبائي ومستجدات الوضعية الصحية في تونس”. للعلم سجلت تونس في الـ24 ساعة الأخير وفاة 106 شخص وأكثر من 4 الاف اصابة جديدة بفيروس كورونا.