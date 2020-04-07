لعامري: منعت تسليط أي عقوبات لمستخدمي القطاع خلال هذا الظرف الإستثنائي

وجه مدير الصحة معسكر، محمد لعامري، تعليمات صارمة لمدراء المؤسسات الاستشفائية تقضي بتجنب تسليط العقوبات على مستخدمي القطاع في هذا الظرف الإستثنائي.

وقال محمد لعامري، اليوم الثلاثاء في تصريح للنهار، ان الظرف غير مناسب للتوقيفات و العقوبات ، غير ان الاطباء لا بد لهم ان يتفهمو الوضع و يلتزموا بنظام المناوبة الطبية .

وأضاف ذات المسؤول أن “مصالحه استلمت كمية معتبرة من شرائط التحليل لفيروس كورونا ، زيادة على شحنات معتبرة من ابمعدات و اللوازم الطبية من الصيدلية المركزية الى جانب مساهمات للقطاع العام و الخاص في شكل تبرعات توزع يوميا على المؤسسات الاستشفائية”.

و اكد مدير الصحة “أن مصالحه اتخذت اجراءات وقائية جديدة تحسبا لتطورات الوضع الصحي و تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية

منها تخصيص مستشفى مرجعي لعلاج حالات الاصابة يسعد خالد يتوفر على 268 سرير يسهر على تأطيره 8 اطباء مختصين في الانعاش و 10اطباء اخرين مختصين في الامراض المعدية و الاوبئة” .

كما أشار المسؤول أن “مصالح الصحة تسجل اصابات تخضع حاليا للمتابعة الطبية بالبروتوكول العلاجي المعتمد من طرف الوزارة ، مؤكدا ان جميع الحالات المسجلة في وضع صحي يتماثل للتحسن”.