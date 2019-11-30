لعباطشة سليم: “سلمية الحراك أخلطت أوراق أوروبا والعصابة.. والرد سيكون 12 ديسمبر”

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لعباطشة سليم: “سلمية الحراك أخلطت أوراق أوروبا والعصابة.. والرد سيكون 12 ديسمبر”
بقلم نسرين محفوف

أعلن الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لعباطشة سليم، انطلاق مسيرة رافضة للتدخل الأجنبي في الشأن الجزائري.

وقال في تصريح قبل انطلاق المسيرة الرافضة للتدخل الأجنبي في الشأن الجزائري، أن سلمية المسيرة الشعبية الجزائرية، وحراكه المبارك لم يعجب القوى الأجنبية.

وأضاف ” أوروبا كانت تنتظر التقتيل والدم وخراب الجزائر، لكن السلمية أخلطت أوراقها، وجعلتها تستفز الجزائر بكل ما أوتيت”.

وأكد لعباطشة أن الحل سيكون حتما سلمي، عبر الرئاسيات، لاختيار رئيس البلاد، بصفة نزيهة وشفافة وديمقراطية.

وأورد المتحدث أن الجزائر تعيش تحولات عميقة، سيتم من خلالها بناء جزائر الغد، المستقرة وذات قوة اقتصادية.

وأضاف “العصابة خدمت مصالح أعداء الأمس، وها هي اليوم تستنجد ببقاياها ما وراء البحار، لتخريب الجزائر وحفظ مصالحها لدى الدول الأوؤبية.

ودعا الامين العام للأوجيتيا للتوجه بقوة يوم 12 ديسمبر الى صناديق الاقتراع.


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