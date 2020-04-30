لعباطشة.. مشاورات مع رؤساء المؤسسات والحكومة لتقييم الوضع الإقتصادي والإجتماعي

كشف الأمين العام للمركزية النقابية لعباطشة سليم اليوم الخميس، عن انطلاق مشاورات مع رؤساء المؤسسات وأرباب العمل والحكومة لتقييم أزمة كورونا على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي.

وجاء هذا خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى وقال أن المشاورات تمخضت عن تأجيل دفع الضرائب والقروض بالنسبة للمؤسسات.

ودعا لعباطشة إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات وعلى قدرتها على دفع أجور العمال، مقترحا إعادة النظر في نسب الفوائد بالنسبة للقروض البنكية.

وقال لعباطشة عشية اليوم العالمي للعمال إن الاحتفالات هذا العام باليوم العالمي للعمال تأتي في ظرف استثنائي تتعذر معه التجمعات .

وهو ما دفع بالمركزية النقابية إلى إقرار تعليمات للاكتفاء بالمنشورات والمشاورات حول الوضع العام.

وأشار إلى أن المركزية باشرت مشاورات لا مركزية مع الحكومة وأرباب العمل لتقييم انعكاسات الوباء العالمي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي .

وأكد الأمين العام إلى أن المشاورات تسعى إلى مساعدة المؤسسات التي تأثرت بشكل كبير، مشيرا إلى الإجراءات التي أقرتها الحكومة حول تأجيل دفع الضرائب والقروض.

وأضاف أن تأجيل دفع الضرائب دون أن يترتب على ذلك عقوبات مالية اتجاه المؤسسات.

وأضاف لعباطشة أنه “لحد الآن لا يوجد تسريح عمال في الجزائر” كاشفا عن فتح ورشات مع المؤسسات في القطاعين العمومي والخاص لحماية المؤسسات الوطنية .

وإرجاعها إلى نشاطها الطبيعي بعد أزمة كورونا.

وأشار إلى الاجتماع الثلاثي بين أرباب العمل والمركزية والحكومة الذي خرج هذا العام من طابعه المركزي وتحول إلى مشاورات .

وتبدأ هذه المشاورات من القاعدة عبر تشخيص وتقييم الوضع وتقديم مقترحات من قبل رؤساء المؤسسات والفروع النقابية لترفع للحكومة.