لعباطشة: نداءات مصدرها الخارج تدفع العمال للاحتجاج والإضراب لخلق الفوضى والبلبلة

حذر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، العمال من الانصياع للنداءات المجهولة التي تدعو للاحتجاج.

وقال لعباطشة أن هذه النداءات عادة ما يكون مصدرها ” جهات تُقيم بالخارج تدّعي ممارسة العمل النقابي مهمتها إثارة الفوضى في البلاد مقابل امتيازات تقدمها هيئات أجنبية”.

واتهم الأمين العام للمركزية النقابية، ما أسماه بجهات تقيم بالخارج تدّعي أنها تمارس العمل النقابي بالوقوف وراء النداءات المجهولة التي تحرض العمال بالجزائر على الاحتجاج.

وقال لعباطشة أن هذه الأطراف غالبيا ماتتسبب في فقدان العمال لمناصب عملهم أو خصم رواتبهم باعتبار أن الإضراب غير شرعي ومصدره مجهول.

وفي ذات السياق أشار ذات المتحدث لدى نزوله ضيفًا على برنامج “لقاء التلفزيون” بالقناة الثالثة الإخبارية سهرة أمس الخميس، أنه يملك الأدلة التي تورط هؤلاء في مخططات تحاك ضد الجزائر تحت غطاء الحريات النقابية

وفي هذا الصدد، قال لعباطشة “إن هؤلاء للأسف جزائريون لهم انتماء سياسي معروف يعيشون في أوروبا، يملكون وثائق إقامة ومداخيل شهرية تدفعها هيئات أجنبية مقابل إعداد تقارير مغلوطة عن واقع العمل النقابي بالجزائر”

وقصد تنظيم العمل النقابي بالجزائر، دعا الأمين العام للاتحاد العاد للعمال الجزائريين، وزارة العمل “لتصفية الساحة النقابية من الدخلاء والتنظيمات غير الشرعية بمطالبة كل نقابة بملف المطابقة الذي يثبت نسبة انخراط العمال فيها ومدى احترامها للقوانين.

وشدد على ضرورة تبليغ الرأي العام الوطني بها، مُجددًا دعوته إلى تعزيز ثقافة الحوار بين مختلف القطاعات والشركاء الاجتماعيين كحل رئيسي لتفادي الإضرابات” .