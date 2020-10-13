لعباطشة: 28 مقترحا لإتحاد العمال أخذ بها في الدستور المقبل

قال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة، إن لجنة صياغة الدستور أخذت بـ28 بالمئة من مقترحات الإتحاد.

وأضاف لعباطشة، أن هذا من أجل تعديل الدستور، مؤكدا أن أغلب المقترحات ذات طابع إقتصادي .

جاء هذا على هامش اللقاء الذي جمع الفيدرالية الوطنية لعمال البترول و والغاز والكيمياء مع ادراة الشركة القابضة للتخصصات الكيميائية.

وأضاف إن 28 مقترحا من أصل 100 مقترح تقدم بها الإتحاد العام للعمال الجزائريين تم الأخذ بها في الدستور المطروح للتصويت.

وكشف لعباطشة، أن التعديلات التي قدمها الإتحاد تتعلق بالجانب الاقتصادي وعلى رأسها محاربة الفساد.

إضافة إلى مقترحات حول الحريات والتنمية المحلية والتي تصب بدورها في الجانب الإقتصادي.