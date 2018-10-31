لعبان: “الجزائر عمرها ما تشارك في العيون..ودائما مع القضية الصحراوية”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة اليد، لحبيب لعبان، أنّ الوثيقة التي تم تداولها يوم أمس عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تدين الجزائر بأنها وافقت على المشاركة في كأس إفريقيا بمدينة العيون المحتلة، مفبركة.

وتحدث لعبان في إتصال هاتفي مع “النهار أون لاين” حول هذه القضية التي تم فبركتها من أجل توريط الإتحاد الجزائري لكرة اليد قائلا:

“لقد إطلعت على هذه الوثيقة عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ عدة أيام، واتصلت بالإتحاد المغربي لكرة اليد من أجل الإستفسار، واتضح بعدها أنها وثيقة مفبركة”.

وأضاف: ” أؤكد لكم أن الجزائر لن تشارك في أي منافسة بمدينة العيون المحتلة، كما أن الإتحاد الإفريقي لكرة اليد يحرس على عدم تنظيم أي منافسة تتسبب في غياب الجزائر”.