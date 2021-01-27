لعبان :”المركز الـ22 في مونديال كرة اليد إنجاز في حد ذاته”

أكد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، بأن النتائج التي حققها المنتخب الوطني، في مونديال مصر، مُرضية الى أبعد الحدود.

وقال عند نزوله ضيفا على تلفزيون “النهار” :”نظر لكل ما مر علينا، فإن التواجد مع الـ22 الأوائل إنجاز في حد ذاته”.

وأضاف :”على الساحة القارية، كنا ثاني أحسن مُنتخب إفريقي بعد مصر، المُتأهلة لربع النهائي من كأس العالم”.

وواصل :”المُتابع عن بعد، عندما يرى بأننا فزنا بمُباراة واحدة، يعتقد بأن مُشاركتنا سلبية، ولكنها في الواقع إيجابية”.

ورفض لعبان، المُقارنة بين الخضر والمصريين، نظرا لفارق الإمكانيات الموضوعة تحت تصرف الفراعنة.