لعبان: ” الوزير صرح على أساس المعطيات التي تحصل عليها”

رد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة اليد لحبيب لعبان على تصريحات وزير الشباب والرياضة الذي هدد بعقوبات قاسية ضد الإتحادية بسبب البيان الذي تم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي.

أوضح رئيس الإتحاد الجزائري لكرة اليد، حبيب لعبان، أنّ الوثيقة التي تم تداولها عبر صفحات التواصل الإجتماعي والتي تدين الجزائر أنها صوتت على إستقبال المغرب للبطولة الإفريقية في مدينة العيون المحتلة، هي وثيقة مفبركة.

ونزل حبيب لعبان ضيفا على قناة النهار صبيحة اليوم الخميس، أين تحدث عن هذه القضية التي أشغلت الرأي العام قائلا:

“تزوير الوثيقة جاء من الداخل، لأن أول من قام بالتعليق على هذه الوثيقة هو المخطط الرئيسي، وهو شخص فاعل في كرة اليد”

“هؤلاء الأشخاص متواجدون حاليا في وزارة الشباب والريضية، و “مزالهم يخلطو” للإتحاد الجزائري لكرة اليد وهذا خطير جدا

ورد لعبان على تصريحات وزير الشباب والرياضة محمد حطاب قائلا: “الوزير صرح على أساس المعطيات التي قدمت له”