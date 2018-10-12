لعبان: “خليفة المدرب “حيواني” سيعرف قبل نهاية السنة “

أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد, حبيب لعبان, أن هوية المدرب الجديد للمنتخب الوطني (اكابر), ستعرف قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضح القائم الاول على الاتحادية خلال اجتماع المكتب الفدرالي المنعقد امس الخميس ان تعيين الطاقم الفني الجديد للمنتخب الوطني سيكون قبل نهاية السنة الجارية, حسب ما نقله موقع الاتحادية الجزائرية للعبة.

وسيأتي المدرب الجديد لخلافة سفيان حيواني الذي عين رسميا يوم امس الخميس في منصبه الجديد كمدير للمنتخبات الوطنية، وعن هذا التعيين أوضح لعبان : “حيواني قام بعمل جيد مع المنتخب الوطني الاول, الامر الذي دفعني لوضعه في هذا المنصب الجديد الذي أتمنى أن يتيح له فرصة تقلد مناصب أخرى في الاتحادية”.