لعبان: “هدفنا التأهل كمتصدر للمجموعة وبلوغ المربع الذهبي”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة اليد، حبيب لعبان، عن إنطباعه بخصوص المجموعة التي تواجد فيها المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا 2020، محددا أهداف الخضر.

وصرح حبيب لعبان، لـوكالة الأنباء الجزائرية: “باستثناء المغرب، المنافس الرئيسي لنا، بقية المنتخبات في متناول الفريق الوطني”.

وأضاف: “هدفنا الأول، هو التأهل كمتصدر للمجموعة، بعدها سنلعب من أجل بلوغ المربع الذهبي، المهمة ستكون صعبة، لكنها ليست مستحيلة”.

وتابع: “إذا احترم المنطق، فسنواجه تونس في الدور نصف نهائي، سندخل الدورة بعزيمة كبيرة، من أجل احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدورة”.

يذكر أن قرعة كأس أمم إفريقيا 2020، المقرر اجراؤها بتونس، أوقت المنتخب الوطني في الجموعة الرابعة، ‘لى جانب، المغرب، الكونغو، السنغال، زامبيا.