لعبان يعلّق على ردّة فعل المدرب المغربي بعد الهزيمة أمام الخضر

تحدث رئيس الإتحاد الجزائري لكرة اليد حبيب لعبان على ردة فعل المدرب المغربي بعد الهزيمة المسجلة أمام المنتخب الجزائري في إطار البطولة العالمية التي تحتضنها مصر.

وتحدث رئيس الإتحاد الجزائري لكرة اليد عن الفوز المحقق في الجولة الأولى أمام المنتخب المغربي في تصريح حصري للنهار قائلا:

“مدرب المنتخب المغربي تلقى صدمة قوية، لم يكن ينتظر هذا السيناريو، ونحن بدورنا كنا ندرك أننا سنفوز بالمباراة لكن بصعوبة كبيرة”.

وأضاف: “المدرب المغربي كان يعتقد أن المباراة في يده، وردة فعله دليل أنهم أعطوا المباراة طابع آخر خارج عن طابعه الرياضي، وتنقلوا لهذا المونديال خصيصا من أجل الفوز أمام المنتخب الجزائري”.